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Спорт В России
Артем Дзюба (2015) | Фото:championat.com

"Сегодня обкакались": Дзюба объяснил поражение в матче против Дании

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился за проигрыш в матче с Данией, из-за которого наша команда вылетела из чемпионата Европы. Он также в довольно грубой форме объяснил причину поражения.

Дзюба считает, что винить тренерский штаб и, в частности, главного наставника сборной Станислава Черчесова нельзя, ответственность за игру – на плечах игроков. "Когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно, это мы — игроки, из-за этого и проигрываем. Мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть и костерить. Наверное, вы будете правы», — сказал футболист в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, россияне проиграли со счетом 4:1.

"Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде - вратарь. У нас все передачи вратарю, как только хороший соперник. Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно плюс-минус нашего уровня. Если бы не этот гол… Понятно, что мы с ними на равных играли, но они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. На таком уровне забиваешь гол — игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на *опу. Поэтому сегодня обкакались".

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Теги: артем дзюба, сборная россии, чемпионат европы



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