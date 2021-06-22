22 Июня 2021
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Политика В России
(2003) | Фото

"Голос": сегодня не могут баллотироваться порядка 9 млн россиян

Эксперты движения "Голос" изучили практику лишения граждан России права быть избранными.

Как оказалось, сегодня не могут баллотироваться около 9 млн человек. Наибольшее количество из них — обладатели второго гражданства или вида на жительство, а также осужденные за кражу или оборот наркотиков.

Не допущенных к выборам по "экстремистским" статьям пока меньше. При этом авторы доклада считают, что ужесточение законодательства уже вернуло его к раннесоветским образцам.

Политолог отмечает, что осужденные и замеченные в противоправной деятельности поражаются в избирательных правах во всех странах, пишет "Коммерсант".

Напомним, 26 мая Госдума приняла закон, запрещающий избираться на срок от трех до пяти лет гражданам, в отношении которых судом установлена причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Ко второму чтению в проект были внесены поправки о запрете на участие в выборах всех уровней и поддержке в интернете. Авторами поправок стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправки о запрете причастным к терроризму и экстремизму избираться прошли второе чтение.

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Теги: выборы, Госдума, депутаты



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