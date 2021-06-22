Житель Челябинска избил медработника

Ночью 19 июня в одном из лечебных учреждений Челябинска в ходе ссоры местный житель, привезший для госпитализации жену, ударил дежурного врача.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, по инициативе следственных органов по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс проверочных действий по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, как посетитель больницы в ходе конфликта ударил его в челюсть.