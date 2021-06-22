Москалькова высказалась о стимулировании вакцинации

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что получает большое количество обращений о дискриминации от россиян из-за того, что они не привиты от коронавируса.

"Я считаю, что такое стимулирование прививки – это нечестная игра, нечестная акция", - сказала она. При этом Москалькова идею оградить общество назвала "правильной".

Омбудсмен отметила, что в данной ситуации государству и работодателям следует найти решение для тех, кому вакцинация от коронавируса противопоказана по состоянию здоровья, сообщает РИА "Новости".

Принудительная вакцинация от коронавируса практически всех работающих в ряде регионов породила массу вопросов. Насколько это законно? Насколько это оправданно? И насколько это будет эффективно? И еще один немаловажный вопрос: почему люди не спешат прививаться "полностью безопасными и эффективными вакцинами"?

Политолог Сергей Михеев считает, что принуждение вызовет только недовольство.

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