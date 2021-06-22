22 Июня 2021
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Экономика В России
Коллаж, рубль, газ, конфорка (2020) | Фото: Накануне.RU

В России цены на газ вырастут на 3%

Цены на газ, добываемый "Газпром" и его аффилированными компаниями, с 1 июля текущего года вырастут для потребителей на 3%, следует из приказа ФАС на портале правовой информации.

Рост произойдет на 3%. Индексация коснется как оптовых цен для промышленности, так и для населения. В приказе антимонопольного ведомства отмечается, что оптовые цены на газ учитываются при формировании цен для потребителей. Так, самая низкая оптовая цена на газ "Газпрома" установлена для потребителей ЯНАО — 2,769 тыс. руб. за тыс. куб. м. Самая высокая будет действовать для регионов Кавказа — 5,155 тыс. руб. за тыс. куб. м.

Тем временем, Банк России сообщил о продолжающемся росте инфляции. Так, в мае годовая инфляция увеличилась до 6% (против 5,5% в апреле), а к 7 июня она уже составляла 6,15% по году.

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Теги: газ, топливо



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