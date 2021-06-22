22 Июня 2021
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Политика В России
иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

СМИ: иноагентам и нежелательным организациям запрещено наблюдать за выборами

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, СМИ-иноагенты, а также организации, признанные нежелательными, не смогут вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии.

Как сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев, соответствующие правила были внесены в обновленное положение о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты при проведении выборов депутатов Госдумы.

Такая же поправка внесена в положение, регулирующее назначение наблюдателей при выборах в органы субъектов и местного самоуправления.

Таким образом, организации, признанные иноагентом, не смогут выступить с инициативой о проведении референдума, участвовать в избирательных кампаниях и кампаниях референдума, а также препятствовать выдвижению и избранию кандидатов, пишет "Коммерсант".

В начале июня депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров предложил запретить НКО-иноагентам и СМИ-иноагентам проводить соцопросы в периоды избирательных кампаний. Идею свою он изложил в письме на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Он привел в пример ситуацию с выборами президента в Белоруссии в прошлом году. Стоит отметить, что подобные инициативы депутаты на протяжении последних нескольких месяцев вносили в Госдуму и успешно их принимали в самые короткие сроки.

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Теги: выборы, иноагенты



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Ранее 02.06.2021 09:27 Мск "Единоросс" предложил запретить иноагентам проводить соцопросы перед выборами


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