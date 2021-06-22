Евросоюз может ввести еще один санкционный пакет против Белоруссии

Евросоюз может ввести пятый пакет санкций против Белоруссии.

Как сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, это необходимо с тем, чтобы повлиять на лиц, от которых зависит ситуация в республике. 21 июня был принят четвертый пакет санкций.

"Это четвертый пакет санкций, и я не могу исключить, что мы примем пятый пакет, поскольку это тот способ, которым мы влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Белоруссии",— сказал Боррель. По его словам, также будут введены экономические санкции против Минска, пишет "Коммерсант".

Они будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него. Европейские СМИ сообщили, что санкциям подвергнуться белорусские НПЗ, производители табака и удобрений, а также телекоммуникационный сектор

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