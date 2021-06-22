Синоптики прогнозируют в Москве ураган с грозой и градом

Ураганный ветер с грозой и градом ожидается в предстоящие выходные в Москве.

По данным синоптиков, одной из причин тому послужит перегрев в атмосфере из-за жаркой погоды и сильное испарение. Стихия принесет в мегаполис ливень, грозы, град и шквалистый ветер. Местами прогнозируются ураганные усиления ветра.

Жителям города в преддверии выходных рекомендовано убрать свои автомобили от деревьев и неустойчивых конструкций, сообщает ТАСС.

Напомним, на этой неделе европейскую часть России ждет африканский зной и засуха.

Как заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, климатическая норма для июня будет повышена на 13–15 градусов.