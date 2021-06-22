22 Июня 2021
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сломанное дерево, ураган (2018) | Фото: Пермэнерго

Синоптики прогнозируют в Москве ураган с грозой и градом

Ураганный ветер с грозой и градом ожидается в предстоящие выходные в Москве.

По данным синоптиков, одной из причин тому послужит перегрев в атмосфере из-за жаркой погоды и сильное испарение. Стихия принесет в мегаполис ливень, грозы, град и шквалистый ветер. Местами прогнозируются ураганные усиления ветра.

Жителям города  в преддверии выходных рекомендовано убрать свои автомобили от деревьев и неустойчивых конструкций, сообщает ТАСС.

Напомним, на этой неделе европейскую часть России ждет африканский зной и засуха.

Как заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, климатическая норма для июня будет повышена на 13–15 градусов. 

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Теги: Москва, погода, ураган, град



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