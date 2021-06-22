СМИ: на Олимпиаду в Токио будут допущены зрители

Зрители будут допущены на трибуны во время Олимпиады в Токио.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет. При этом трибуны должны быть заполнены не более чем на 50%, а находиться на них одновременно должны не более 10 тыс. человек.

Японский премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Игры могут пройти без зрителей в случае введения режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии, пишет "Коммерсант".

Согласно последнему исследованию, более 80% жителей Японии против проведения Олимпийских игр.

Тем временем, сборная России уже вторую Олимпиаду подряд будет выступать под белым, нейтральным флагом Международного олимпийского комитета – из-за санкций, введенных в отношении нашей страны из-за допинговых нарушений.