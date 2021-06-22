Рекордное сокращение числа пенсионеров зафиксировано в России

Эпидемия коронавируса и пенсионная реформа привели к беспрецедентному сокращению численности российских пенсионеров.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с 1 января 2019 года по 1 апреля текущего года пожилых людей в стране стало меньше на 1,276 млн человек, что стало рекордом за всю историю доступной статистики, которая ведется с 1998 года.

Три четверти данного сокращения произошло в последние три квартала: с 1 июля 2020 года по начало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось на 956 тыс. человек.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что повышение пенсионного возраста было "крайне непростым решением, однако, его нужно было принять, чтобы возник постоянно действующий механизм для повышения пенсий в будущем".