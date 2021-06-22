Россия крупно проиграла Дании на Евро и заняла последнее место в группе

Сборная России крупно проиграла сборной Дании и заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.

Матч в Копенгагене завершился в пользу датчан со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоахим Мехле. У нашей команды единственный мяч с пенальти забил Артём Дзюба.

Поражение в Копенгагене. — Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021

В параллельном матче группы B сборная Бельгии одолела сборную Финляндии со счётом 2:0.

Таким образом, сборная России с 3 очками (и разницей мячей 2:7) заняла последнее место в группе, сборная Финляндии с 3 очками (1:3) стала третьей, а сборная Дании также с 3 очками (5:4) вышла в плей-офф напрямую. У лидера квартета, сборной Бельгии, 9 очков.

Подопечные Станислава Черчесова покидают турнир, а сборная Финляндии при определённых раскладах сохраняет шансы на выход в 1/8 финала.