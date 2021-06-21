Уральские автономии - лидеры УрФО по вакцинации от коронавируса

В УрФО привиты 29% населения. Это чуть больше, чем в среднем по России. Лидеры по вакцинации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (39,5%), Тюменская область (39,4%) и Ямал (39,2%). В Курганской области привито 32% населения, в Свердловской - 28%, в Челябинской - 22%, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

Уральский наместник Владимир Якушев рассмотрел ситуацию на рынке труда и показатели, характеризующие его состояние. В мае-июне полпред провёл персональные совещания со всеми регионами, на которых детально проработали все аспекты этой темы. Количество безработных снижается, но нужно продолжать работу в этом направлении.

"Необходимо находить новые инструменты, теснее взаимодействовать с региональными органами власти, центрами занятости и муниципалитетами. Продолжать работать, чтобы к октябрю выйти на уровень безработицы, который был до пандемии", - акцентировал полпред.