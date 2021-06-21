21 Июня 2021
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

В Петербурге из-за жары ограничена скорость общественного транспорта

В Санкт-Петербурге из-за дары ограничена скорость передвижения общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора северной столицы.
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"Приняты необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение предприятий, жилых домов и социальных объектов и нормальную работу транспорта", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Чтобы не допустить повреждения контактной сети и деформации рельсов из-за повышенной температуры, ГУП "Горэлектротранс" ввёл особый режим работы для трамваев и троллейбусов. Скорость электротранспорта снижена.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов, общественный транспорт



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