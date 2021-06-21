В Петербурге из-за жары ограничена скорость общественного транспорта

В Санкт-Петербурге из-за дары ограничена скорость передвижения общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора северной столицы.

"Приняты необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение предприятий, жилых домов и социальных объектов и нормальную работу транспорта", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Чтобы не допустить повреждения контактной сети и деформации рельсов из-за повышенной температуры, ГУП "Горэлектротранс" ввёл особый режим работы для трамваев и троллейбусов. Скорость электротранспорта снижена.