В Турции накануне прилёта туристов из России принято решение отменить комендантский час

Накануне возвращения авиасообщения между Россией и Турцией президент "принимающей стороны" Реджеп Эрдоган отменил в стране комендантский час, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются", - цитирует РИА Новости телеобращение турецкого лидера.

Напомним, 12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через Турцию. По предварительным данным, на эти даты у россиян было забронировано более 500 тыс. туров. Между тем стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию. Позже стало известно, что запрет полётов в Турцию продлят, однако с 22 июня ограничения сняты.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.