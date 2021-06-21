21 Июня 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
югорск (2016) | Фото: Накануне.ru

В Югре сотрудники ГИБДД задержали водителя, ехавшего в больницу - он отрезал себе фалангу пальца

В Югорске сотрудникам ГИБДД попался водитель, который ехал в больницу - он циркулярной пилой отрезал себе фалангу пальца, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пострадавший после того, как потерял фалангу, сам поехал в больницу, однако попался сотрудникам ГИБДД. Они выяснили, что машина снята с учёта, уточняет Telegram-канал "Life shot". Решается вопрос о проверке в отношении остановивших водителя силовиков.

После того, как его отпустили, водитель доехал до больницы, где получил необходимую помощь.

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Теги: Югорск, палец. фаланга



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