Генерал Мешков посетил с рабочим визитом отдел полиции Камышлова

Глава свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков с момента своего назначения на должность проверил состояние дел в 25-ом по счету территориальном ОВД. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых. "Юбилейным подразделением" стал отдел полиции Камышлова, возглавляет который подполковник Алексей Кириллов.

Генерал Мешков ознакомился с условиями несения службы личного состава, в том числе дежурной части, сотрудники которой первыми реагируют на сообщения и заявления граждан о происшествиях и преступлениях. На состоявшемся с его участием совещании по итогам деятельности ОВД Камышлова за 5 месяцев 2021 года были заслушаны руководители служб, влияющих на кривую преступности в муниципальном образовании.

За отчетный период в районе органами внутренних дел пресечено 29 фактов незаконного оборота наркотиков, 4 — оружия, расследовано и направлено в суд 51 уголовное дело по различным составам, задокументировано 16 преступлений экономической направленности. В целом райотдел занимает 11-ю рейтинговую позицию в области.

Начальник ГУ МВД области отметил, что в коллективе имеется необходимый резерв возможностей для повышения качества профилактической работы с населением, расследования криминальных эпизодов, а также раскрываемости преступлений и более эффективного реагирования на складывающуюся обстановку. Это касается, в том числе, вопросов, связанных с противодействием наркотрафику, подростковой преступности, грабежам и разбоям, хищениям собственности граждан, противоправным деяниям против личности.

По итогам совещания Александр Мешков дал ряд поручений по конкретным направлениям работы полицейских Камышлова, назначил сроки устранения допущенных ошибок и призвал личный состав в ежедневной оперативно-служебной деятельности руководствоваться интересами жителей города и района, добиваясь максимального возмещения материального ущерба тем из них, кто пострадал от преступных посягательств.