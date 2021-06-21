Эксперт: Большинство свердловчан, заболевших коронавирусом в третью волну, вероятно, получили "индийский" штамм

На днях мэр Москвы Сергей Собянин привел неожиданные данные, отметив, что 89,3% москвичей, заболевших коронавирусом, заразились новым "индийским" вариантом инфекции. "Дельта"-штамм считается более заразным и характеризуется сложным течением болезни.

При этом получить официальную информацию о распространении новой разновидности COVID-19 в Свердловской области оказалось делом непростым - статистика не ведется, а мутации вируса - дело обычное. По неофициальным оценкам, "индийский" вирус могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.

В региональном управлении Роспотребнадзора Накануне.RU сообщили, что не владеют статистикой о случаях заражения именно "дельта"- штаммом, однако мониторинг специалистами ведется.

В свердловском оперштабе добавили, что материал для определения вариантов вируса у заболевших отбирается. Среди них прибывшие из-за рубежа, контактные с прибывшими из-за рубежа, а в клинически тяжелых случаях и лица с устойчивостью к лечению и другие.

"Для высокотехнологичного молекулярного генетического исследования пробы из Свердловской области направляются в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (г. Новосибирск). Результаты секвенирования ДНК вируса аккумулируются и анализируются в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора", - заявили в оперштабе.

Там также подчеркнули, что, по словам эпидемиологов, мутации в геноме SARS-CoV-2 происходят постоянно и является абсолютно нормальным процессом.

Специалист ассоциации "МедЛабЭксперт" Александр Соловьев подтвердил Накануне.RU, что все разрешенные к применению в мире вакцины сохраняют эффективность против "дельта"-варианта вируса, но с оговоркой, что эта эффективность ниже, чем против других штаммов, циркулировавших до этого. На данный момент информации о том, насколько хорошо имеющаяся вакцина защищает от "индийского" варианта коронавируса - нет. Отсутствуют сведения и о том, как проходит заболевание у заразившихся "индийским" штаммом, однако предположения делать уже можно.

"О "индийском" штамме известно достаточно много. Известно, что вирус как минимум в два раза заразнее, соответственно быстрее передается от одного человека к другому. Один человек может инфицировать в два раза больше людей, чем это было раньше. В более короткий срок после инфицирования проявляются симптомы заболевания. Есть уже целый набор данных, который позволяет охарактеризовать тяжесть ситуации. При этом пока нет полных данных о том, как проходит заболевание", - рассказал Соловье.

По его отметке, есть два совершенно разных исхода. С одной стороны, известно, что вирус более быстро размножается в организме человека и достигает высоких концентраций в более короткий период времени. Это может давать более быстрое утяжеление клинической ситуации. Однако другую ситуацию демонстрирует Великобритания, где не было сильного утяжеления состояния больных и большого увеличения числа госпитализаций. На это повлиял целый ряд факторов, такой, как большое число привитых за рубежом среди старшего поколения. По оценке специалиста, понять, как россияне будут бороться с "дельта"-штаммом, страна сможет уже в ближайшие недели. Однако, опираясь на сегодняшнюю статистику с почти синхронным увеличением числа заболевших, госпитализированных и летальных исходов, вряд ли нас ждет стабильность как в Великобритании.

Пока утверждать о точном количестве "дельта"-зараженных свердловчан тяжело, но, по словам Соловьева, доминирующее число в ежедневной статистике новых случаев имеет отношение к новому штамму. Более того, начало заражения пришлось, скорее всего, еще на апрель-май, однако на тот момент для страны это были лишь единичные случаи.

"У нас отсутствуют системы, при которых, в случае положительного ПЦР-теста, проводилось бы и геномное секвенирование (для определения штамма). Соответственно, в оперштабе информация и не публиковалась. Поэтому говорить с достоверностью, что в Свердловской области есть такие заболевшие - невозможно. У нас в официальных источниках такой информации нет. Из неофициальных источников, при общении с представителями Роспотребнадзора, о случаях выявления распространения "индийского" штамма у нас в области известно достаточно давно. Такие случаи и в мае, и в апреле уже были, и связаны они непосредственно с завозом штамма из Турции туристами. Есть и случаи внутреннего распространения. Но это все неофициальная информация, потому здесь вряд ли мы можем однозначно об этом говорить", - пояснил Соловьев.

Отсутствие информации связано том числе и с поведением самой инфекции, которой нужно время, чтобы "раскрыть" себя.

"Мы, когда наблюдаем эпидемический процесс, мы оцениваем его в первую очередь по количеству новых случаев заболевших, количеству госпитализации, летальных исходов. Мы наблюдали в этом году несколько месяцев за постоянным снижением новых случаев заболевших. При такой оценке ситуации видно, что у нас заболеваемость уменьшается. В момент появления новых штаммов необходимо время для того, чтобы они стали заметны и заметно сказались на характере эпидемиологического процесса. То есть, когда идёт значительное снижение числа случаев заболевания старыми вариантами штамма, то появление новых какое-то время остается незаметным, до той поры, пока они не становятся доминирующим вариантом и с этого момента начинается рост. Это то, что мы сейчас наблюдаем – очень резкий лавинообразный рост", - отметил специалист.

Он также подчеркнул, что в отличие от ряда других стран, где исследование геномного секвенирования (для определения штамма) приходится на 5-10% COVID-положительных как минимум, в России только менее 1% подвергались тестированию. Более того, для тестирования в большей степени брали жителей Москвы и Санкт-Петербурга, из-за чего доля на отдельные субъекты была крайне мала. Это привело к тому, что выявление "индийского" штамма, еще и на фоне снижения заболеваемости, воспринимались как единичные случаи, не способные кардинально изменить статистику.

Пока можно только предполагать, что появление "индийского" штамма способствовало ежедневному росту статистики заболеваемых, поскольку для утверждения необходимы фактические данные, которых на данный момент нет. Ориентироваться в вопросе остается только на столицы России и страны, в которых уровень мониторинга выше и где можно провести параллель между тем, как меняется структура штамма и как при этом меняется характер пандемии.



"Понятно, что распространение новых случаев будет зависеть от такого фактора, как изменение поведения людей и спрогнозировать его однозначно очень сложно. Сейчас значительная часть населения перестала использовать маски в транспорте или при посещении общественных мест. Пренебрегают принципами инфекционной профилактики и могут с симптомами ОРЗ пойти на встречу с другими людьми, на большие события - юбилеи и свадьбы. При этом человек может быть инфицирован ковидом и соответственно может привести к его распространению. Это лишь один из плохо учитываемых факторов, которые мы не можем спрогнозировать", - отметил Соловьев.

В заключение специалист ассоциации "МедЛабЭксперт" предположил, как дальше на Среднем Урале могут развиваться события. Так, промедление с введением ограничительных мер определенно скажется на заболеваемости. Если в ближайшую неделю люди не пересмотрят свои действия относительно эпидемиологической ситуации, то количество новых случаев заболевания будет удваиваться как минимум каждые восемь дней, а в наиболее худшем – каждые четыре дня.

Напомним, что из-за третей волны коронавируса в Свердловской области еще на прошлой неделе начали отменять массовые мероприятия. Сегодня глава региона Евгений Куйвашев сообщил и об отмене крупнейшего музыкального фестиваля Ural Music Night. Под ограничения также попали Сабантуй-2021, общегородской школьный выпускной и остальные выпускные в учебных заведениях.

На сегодняшний день на территории Среднего Урала выявлено 176 случаев заражения коронавирусом. 310 человек госпитализировано, 14 - скончалось.