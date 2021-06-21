Завтра в Анталью могут улететь до 10 тысяч россиян

Уже в первый день открытия авиасообщения между Россией и Турцией курорт Анталья готов принять до 10 тыс. российских туристов, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти. На завтра, 22 июня, в полетном плане уже есть 33 рейса – это как раз примерно 10 тыс. человек. В турецкой провинции надеются, что это число с каждым днем будет расти и дойдет до 20-25 тыс. туристов, а всего в ближайшие четыре месяца здесь могут отдохнуть до 4 млн туристов из России, если пандемия снова не вмешается.

Напомним, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила на прошлой неделе, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение открыть авиасообщение с Турцией с 22 июня. По данным отраслевого издания "Вестник АТОР", в минувшие выходные спрос на туры в Турцию в России был так высок, что первые рейсы оказались заполнены на 100%, места на рейсы из многих городов есть уже только на 24 или даже 26 июня.