21 Июня 2021
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Пикет, ЖК Любимый, Сургут (2021) | Фото: Организаторы

В Сургуте дольщик ЖК "Любимый" провёл пикет у здания мэрии

Обманутые дольщикам дома №2 ЖК "Любимый" провёл одиночный пикет возле администрации города Сургута, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Будем выходить на одиночные пикеты до тех пор, пока нам не согласуют массовый пикет. Администрация Сургута более 10 раз отказала в проведении массового пикета. Подано уведомление о проведении массового пикета, но администрация отказала в связи с проведением ремонтных работ. К нашему удивлению, никаких ремонтных работ не было, а просто натянута красная лента и одиноко стоящий мини трактор", - сообщили Накануне.RU организаторы.

Напомним, в 2019 г. дольщики из этого же дома уже устраивали аналогичное мероприятие. Одна из пикетчиц, Надежда Силантьева, рассказала тогда Накануне.RU, что дом №2 практически не построен.

"В нём купили квартиры около 50 человек. Строительство не идёт – ни техники, ни рабочих на месте нет. Застройщик, ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие", говорит, что "денег нет". У главы компании – большие связи. Недавно мы получили уведомление, что срок сдачи дома перенесён на июнь 2020 г. Началась стройка в 2016 г., наш дом должны были сдать в октябре 2018 г. Потом сдачу перенесли на второй квартал 2019 г., потом – на второй квартал 2020 г.", - сказала Силантьева.

До этого дольщики обратились в прокуратуру, требуя проверить работу застройщика жилого комплекса "Любимый": речь шла о законности трат застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлёк деньги будущих жильцов для возведения дома.

Пикет, ЖК Любимый, Сургут(2021)|Фото: Организаторы

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Теги: ЖК Любимый, пкиет



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