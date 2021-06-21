Роспотребнадзор постановил закрыть пляжи в зоне потопов в Крыму

Роспотребнадзор запретил использовать пляжи на пострадавших из-за ливней территориях Крыма и Севастополя из-за ухудшения качества морской воды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. В регион направлена группа экспертов Роспотребнадзора.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма всю необходимую помощь в ликвидации последствий сильных дождей.