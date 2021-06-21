21 Июня 2021
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: nakanune.ru

В Магнитогорске отменили День города и День Металлурга из-за COVID-19

В Магнитогорске из-за коронавируса отменили празднование Дня города и Дня Металлурга.

"В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции принято решение об отмене масштабных празднований Дня города и Дня металлурга", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Сегодня стало известно, что в Нязепетровске перенесли на неопределенный срок празднование Дня города из-за роста заболеваемости коронавирусом. Глава района Сергей Кравцов рассказал, что в настоящий момент в районе коронавирусом болеют 90 жителей, половина из них – жители деревни Ситцева. Еще месяц назад район был территорией, свободной от ковида.

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Теги: коронавирус, день города, день металлурга,



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