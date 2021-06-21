Зюганов назвал "глупостями" слухи о его переходе в Совет Федерации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "глупостями" слухи о его переходе в Совет Федерации по президентской квоте "пожизненных сенаторов". Ранее на это место главу коммунистов постоянно отправлял его коллега, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но накануне СМИ сообщили о такой перспективе уже со ссылкой на источник в самой КПРФ.

"В октябре мы поменяем руководителя КПРФ. Мы уже все для этого сделали", - заявил Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ.

Позже в ЦК КПРФ, как передает РИА Новости, информацию назвали "провокационным забросом перед выборами". И вот теперь слух опроверг и сам Зюганов.

Отметим, что слухи о смене главы КПРФ также упорно ходят, и Зюганов продолжает их опровергать.