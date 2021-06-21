В Челябинске задержали мужчину, напавшего на врача в больнице

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев врачу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 20 июня. В больнице сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыл наряд группы задержания войск национальной гвардии РФ. Врач рассказал, что посетитель больницы, в ходе конфликта ударил его в челюсть.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.