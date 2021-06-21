Амбициозным на заметку: Стартовала регистрация участников на третий конкурс лидеров «Лига управленцев»

Талантливые и амбициозные от 18 до 50 лет могут стать участниками конкурса "Лига управленцев", который организует благотворительный фонд (БФ) «Синара», передает корреспондент Накануне.RU. Прием заявок уже начался.

Цель проекта – выявление и развитие талантливых, энергичных и перспективных жителей Волжского (Волгоградская область), Орска (Оренбургская область), Каменска-Уральского и Полевского (Свердловская область). Обязательное условие – наличие высшего или среднего специального образования.

Как сообщили Накануне.RU в БФ "Синара", конкурсантам предстоит пройти онлайн-тестирование, образовательный марафон и практические испытания для оценки управленческого потенциала и лидерских способностей. Те, кто пройдет в финал, должны будут провести защиту проектов по социально-экономическому развитию своего города.

А победители пройдут обучение по специальным управленческим программам, получат гранты для реализации проектов и в перспективе могут быть зачислены в муниципальный кадровый резерв города.

Для участия в конкурсе в срок с 20 июня по 19 июля 2021 года необходимо зарегистрироваться на сайте ЛигаУправленцев.рф, записать на Youtube короткое видеообращение с рассказом о том, почему решили принять участие, описать свои ключевые лидерские компетенции и прислать ссылку на электронный адрес info@ligamanagers.ru. Положение о конкурсе размещено на сайте проекта.

Именной проект «Лига управленцев» Благотворительного фонда «Синара» стартовал в 2019 году в Полевском. В 2020 году конкурс успешно прошел в Волжском, Каменске-Уральском и Орске. Проект реализуется при поддержке Корпоративного университета ТМК2U и администраций муниципальных образований.

"За два года проведения «Лиги управленцев» было подано более 200 заявок. Это говорит о том, что проект востребован и в городах присутствия Трубной Металлургической Компании и Группы Синара проживают инициативные люди, желающие реализовывать значимые проекты для улучшения жизни местных жителей", – отметила президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая.

Справка. БФ «Синара» является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и предприятий Трубной Металлургической Компании и Группы Синара. БФ «Синара» реализует на территории Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Орловской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Калужской, Оренбургской областей социально значимые долгосрочные благотворительные программы в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, оказывая поддержку некоммерческим и общественным организациям.