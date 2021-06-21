Крикалев останется в должности директора Роскосмоса по пилотируемым программам

Космонавт Сергей Крикалев останется в должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам. Ранее сообщалось, что Крикалев покинет этот пост (его увольнение связывали с несогласием с планами по съемкам на МКС художественного фильма), затем глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что бывший топ-менеджер Роскосмоса будет руководить структурой по оперативному обслуживанию МКС.

"Такое решение (о продолжении работы) принято после его встречи с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Олеговичем Рогозиным, с учетом опыта и компетенций Крикалева", - цитирует "Интерфакс" сообщение Роскосмоса.

Напомним, что Герой Российской Федерации и СССР Сергей Крикалев сейчас единственный космонавт в руководстве госкорпорации.

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