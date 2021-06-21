21 Июня 2021
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Общество Свердловская область
башня РМК (2019) | Фото: Накануне.RU

Гости Екатеринбурга смогут виртуально посетить штаб-квартиру РМК

Уникальное здание Русской медной компании включено в официальные туристические путеводители, карты и мобильные приложения Екатеринбурга и Свердловской области. Узнать о новой достопримечательности можно в том числе в мобильном приложении "Открой Урал". Приложение доступно на AppStore и Play Market.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, жители и гости столицы Урала смогут найти уникальное здание по проекту Бюро Нормана Фостера на интерактивной карте и получить о нем полную информацию - от истории создания до архитектурно-технических особенностей. Значимым туристическим объектом штаб-квартиру РМК признала также информационно-туристическая служба Екатеринбурга. Деловой центр появился в официальном городском путеводителе как в онлайн-, так и оффлайн-формате. Так, карту с изображением 3D-модели здания туристы смогут найти в отелях Екатеринбурга, а также на информационных стойках в аэропорте Кольцово и на городских вокзалах.

"Мы наблюдаем высокий интерес к штаб-квартире РМК как к одной из городских достопримечательностей. Жители и гости Екатеринбурга хотят узнать больше об этом уникальном здании и посетить его. Для этого мы запустили пилотный проект совместно с Уральским союзом экскурсоводов и гидов. Организованные группы туристов в сопровождении гидов союза теперь смогут посетить штаб-квартиру в специально отведенное время, послушать рассказ об архитектурных и технических особенностях штаб-квартиры, а также сделать фотографии на первом этаже", - комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

штаб-квартира РМК(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Посетить штаб-квартиру можно в рамках городских экскурсий, организованных представителями Уральского союза экскурсоводов и гидов. Объект открыт для посещения в субботу с 11 до 13 часов по предварительной заявке от руководителей туристических групп.

Напомним, что штаб-квартира РМК в Екатеринбурге - это первый и единственный на сегодня объект в России, построенный по проекту всемирно известного архитектурного бюро Foster + Partners. Работы Foster + Partners украшают такие мировые столицы как Лондон, Нью-Йорк и Пекин. Внешний облик штаб-квартиры РМК вдохновлен цветом и структурой кристаллической решетки меди - металла, на добыче и производстве которого специализируется Русская медная компания. Это самый масштабный проект с использованием монолитного белого архитектурного бетона в мире. В 2021 году штаб-квартира РМК получила международную премию в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров Best Office Awards.

реконструкция набережной реки Исеть, штаб-квартира РМК(2018)|Фото: Накануне.RU

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Теги: штаб-квартира РМК, РМК



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