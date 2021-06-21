21 Июня 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

ГТЛК обвинила авиакомпанию "СКОЛ" в подрыве работы санавиации в регионах

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сообщила о начале изъятия у авиакомпании "СКОЛ" вертолетов и самолетов, поставленных в рамках программ по развитию малой авиации в 2017-2019 гг. В заявлении на сайте компании говорится, что перевозчик взял в лизинг 30 отечественных вертолетов и пять самолетов L-410. С 2018 года авиакомпания "перестала надлежащим образом исполнять обязательства по договору лизинга".

В ГТЛК заверили, что собирали совещания по реструктуризации долга с участием Минтранса и Росавиации, а после вынесения судом решения о возвращении воздушных судов ждали добровольной передачи "СКОЛом" техники в распоряжение лизингодателя.

"Руководство "СКОЛ" проигнорировало официальное предписание о возврате воздушных судов и документации на них, что позволяет ГТЛК приступить к процедуре изъятия воздушных судов из пользования СКОЛ для передачи новым эксплуатантам", - говорится в сообщении ГТЛК.

Один вертолет Ми-8, выполнявший задания санитарной авиации, уже изъят в Перми.

В ГТЛК считают, что действия авиакомпании "подрывают работу санитарной авиации в регионах и оказывают негативное воздействие на рынок". Лизинговая компания не может передать технику другим перевозчикам, чтобы они начали выполнять программы санитарной авиации.

Просроченная задолженность "СКОЛа" на 3 июня превышала 3,3 млрд руб., всего компания должна более 4,2 млрд руб. (судебные решения о взыскании, в том числе, штрафных санкций).

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Теги: гтлк, скол, санитарная авиация, лизинг



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