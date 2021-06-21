В Германии задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы РФ

В ФРГ задержали гражданина России по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

По данным Генпрокуратуры страны, Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в одном из университетов на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он якобы передавал информацию в обмен на деньги.

Ранее Болгария объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Софии. В апреле сотрудники спецслужб задержали несколько человек в Софии. Они подозреваются в шпионаже в пользу России. При этом среди задержанных нет россиян.

Кроме того, в Риме по обвинению в шпионаже задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии.