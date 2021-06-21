Потанин доложил Путину о планах по развитию "Норникеля"

Владимир Путин сегодня провел встречу с главой и основным совладельцем компании "Норильский никель" Владимиром Потаниным, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам", - добавили в пресс-службе президента.. Кроме того, Потанин информировал главу государства о том, как компания реализует свои обязательства в социальной сфере.

В Кремле не уточнили, обсуждались ли последствия аварии на предприятии "Норникеля", произошедшей чуть больше года назад. Между тем, в Росприроднадзоре в понедельник сообщили, что итоги операции по ликвидации разлива нефтепродуктов на Таймыре будут подведены в сентябре.

"Думаю, что максимальный срок, который должен быть, - это сентябрь. К сентябрю месяцу мы сможем узнать все итоги работ нескольких месяцев", - заявил начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Владимир Чернышев на слушаниях в Общественной палате.