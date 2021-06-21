Мурашко: При росте COVID-заболеваемости ревакцинация необходима раз в полгода

Минздрав РФ выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

По его словам, в период подъема заболеваемости это нужно делать раз в полгода - как переболевшим, так и вакцинированным ранее, в спокойное время - раз в год.

В интервью телеканалу "Россия 24" министр заявил, что индийский штамм коронавируса более заразен, но ревакцинация ранее привитых позволяет обрести им достаточный уровень антител в крови для того, чтобы защититься от него и всех других штаммов.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что ревакцинация от COVID-19 в следующем году или через год, возможно, потребуется другой вакциной, альтернативной той, какую граждане выбирают для прививки сейчас, во время первой вакцинации.

Он добавил, что для всероссийской вакцинации пока планируется приобрести больше "Спутника V", поскольку у этой вакцины было преимущество во времени: ее зарегистрировали раньше и раньше развернули производство. Другим препаратам еще предстоит нарастить мощность.