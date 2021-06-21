"Так решил съезд". Не участвовавший в праймериз Кобылкин попал в уральскую группу "ЕР" на выборах в Госдуму

"Единая Россия" озвучила имена политиков, вошедших в территориальную группу №9, которая включает в себя Курганскую область, а также регионы "тюменской матрёшки" – Тюменскую область, Югру и Ямал. Лидером списка стал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, ранее возглавлявший Тюменскую область и Минстрой РФ. За ним идёт врио замсекретаря генсовета "Единой России", экс-глава Ямала и Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. На фоне последних скандалов вокруг Кобылкина многих это решение удивило, тем более что он даже не заявился на праймериз, впрочем, эксперты отмечают, что делегаты съезда могут верстать списки и вопреки результатам предварительного голосования, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, в кулуарах давно обсуждается потенциальное выдвижение бывшего губернатора Ямала Кобылкина в Госдуму. Но негативным фоном для этого стал тот факт, что СК в апреле 2021-го предъявил обвинение в получении особо крупной взятки с ущербом почти в 1 млрд руб. экс-директору ямальского регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, эпизод этот относится к 2011 г., когда Кобылкин как раз возглавлял Ямал. Коррупционные проблемы есть и у другого протеже Кобылкина – под арест попали несколько заместителей губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. На этом фоне выяснилось, что в праймериз Кобылкин не участвовал.

"В различных регионах групповые списки не совпадают с результатами предварительного голосования. Ситуация с Кобылкиным не уникальная. Безосновательно ожидать, что списки групп будут коррелироваться с итоговыми списками праймериз. Власть сейчас более политтехнологично формирует региональные списки. Раньше доминировал админресурс – если губернатор обладает административным ресурсом в регионе или в Москве, его ставили во главе списка, а избирателя – перед фактом", – рассказал Накануне.RU политолог Павел Салин.

Он привёл в пример Кубань, где ранее доминировали консервативные настроения, а теперь регион голосует, скажем, по поправкам в Конституцию не лояльно Кремлю. В итоге во главе списка там встал врач.

"Губернатор не стал в этом регионе "паровозом", он будет привлекать админресурс. В тех же регионах, которые продолжают быть электорально управляемыми – к слову, Зауралье и "тюменская матрёшка" относятся как раз сюда – подход остаётся старым. Чиновники, которые имеют позиции в Москве, появляются во главе списка, а под них уже потом верстают результат. Предварительное голосование в Зауралье и регионах "матрёшки" было расширенным социологическим опросом", – сказал Салин.

Политолог Александр Безделов в разговоре с журналистом агентства уточнил, что в голосовании не участвовал и лидер списка – полпред Якушев.

"По регламентам и уставу партии решением съезда Кобылкин попал в группу. Так и Якушев не участвовал в голосовании. Они оба – представители высшего совета, руководящих органов "Единой России", поэтому могут оказаться в списке. Так было в 2016 г., когда Якушев, Кобылкин и губернатор Югры Наталья Комарова не участвовали в голосовании, но попали в списки разного уровня. Всё идёт в соответствии с регламентами партии", – сказал Накануне.RU Безделов.

Депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина предположила в беседе с Накануне.RU, что бывшего главу арктического региона включили в группу для того, чтобы "подтянуть" голоса в регионе. "Он известен в Тюменской области, Югре, на Ямале. Был федеральным министром", – сказала Кукушкина.