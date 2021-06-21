Алексей Текслер привился от COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил прививку от коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава региона напомнил, что в регионе ежедневно фиксируется все больше заражений коронавирусом, а противопоставить росту заболеваемости можно только вакцинацию.

"Вакцинация – это в первую очередь ответственность перед теми людьми, с кем ты рядом, с кем работаешь, ответственность перед семьей, перед близкими. Важно понимать, что во многом от нас зависит эпидемиологическая ситуация в регионе", - подчеркнул он.

В настоящий момент в регионе первым компонентом вакцины привито уже более 358 тыс. человек, второй этап вакцинации прошли почти 300 тыс. южноуральцев. В целом в область поступило более 381 тыс. комплектов вакцины.