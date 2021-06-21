Путин про выборы в Госдуму: "Чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности"

21 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
(2012) | Фото:

Путин про выборы в Госдуму: "Чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности"

Владимир Путин призвал политические партии провести выборы в Госдуму "чисто и честно". "Выборы должны проходить чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности, открыто и честно. Чтобы естественная, острая конкуренция была без пустых, невыполнимых по сути обещаний. Я надеюсь, этот этап прошел и остался в прошлом, в 90-х годах", - напутствовал президент депутатов уходящего, VII созыва Госдумы – глава государства встречается сегодня с ними в Кремле.

Путин напомнил, что "три сессии из 10 депутатам пришлось отработать в условиях опасной эпидемии". "Так было не во всех странах мира – много где парламенты прекращали работу", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что если бы депутаты оперативно не работали во время эпидемии, "деньги бы просто зависли, и не пришли бы ни людям, ни на предприятия, ни в отрасли".

заседание в Госдуме(2018)|Фото: duma.gov.ru

"К сожалению, угроза коронавируса не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась. Но в условиях прошлого года нам удалось смягчить, отбить первый, самый жесткий удар эпидемии", - добавил глава государства.

"Я уверен, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, должны произойти качественные изменения. Это не какой-то фантик – это содержательная вещь", - сказал президент про поправки, принятые в прошлом году в Конституцию (в тех статьях, где идет речь о "расширении" контроля Госдумы над правительством).

"Изменения в Конституцию совпали с ожиданиями россиян – об этом говорит высокая поддержка поправок", - добавил президент. Он также отметил, что "в вопросах внешней безопасности у фракций консолидированная позиция".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владимир путин, госдума, выборы, депутаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети