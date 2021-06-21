Путин про выборы в Госдуму: "Чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности"

Владимир Путин призвал политические партии провести выборы в Госдуму "чисто и честно". "Выборы должны проходить чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности, открыто и честно. Чтобы естественная, острая конкуренция была без пустых, невыполнимых по сути обещаний. Я надеюсь, этот этап прошел и остался в прошлом, в 90-х годах", - напутствовал президент депутатов уходящего, VII созыва Госдумы – глава государства встречается сегодня с ними в Кремле.

Путин напомнил, что "три сессии из 10 депутатам пришлось отработать в условиях опасной эпидемии". "Так было не во всех странах мира – много где парламенты прекращали работу", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что если бы депутаты оперативно не работали во время эпидемии, "деньги бы просто зависли, и не пришли бы ни людям, ни на предприятия, ни в отрасли".

"К сожалению, угроза коронавируса не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась. Но в условиях прошлого года нам удалось смягчить, отбить первый, самый жесткий удар эпидемии", - добавил глава государства.

"Я уверен, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, должны произойти качественные изменения. Это не какой-то фантик – это содержательная вещь", - сказал президент про поправки, принятые в прошлом году в Конституцию (в тех статьях, где идет речь о "расширении" контроля Госдумы над правительством).

"Изменения в Конституцию совпали с ожиданиями россиян – об этом говорит высокая поддержка поправок", - добавил президент. Он также отметил, что "в вопросах внешней безопасности у фракций консолидированная позиция".