Путин дал поручения Шойгу и Зиничеву из-за наводнения в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма всю необходимую помощь в ликвидации последствий сильных дождей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также глава государства поручил главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировку для ликвидации последствий ЧС в Крыму.

Кроме того, российский лидер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры вна полуострове, передает "Интерфакс".

Глава региона Сергей Аксенов получит "экстренную масштабную помощь на федеральном уровне", добавил Песков.

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма заявил, что средства на компенсацию ущерба и восстановление пострадавших регионов полуострова он собирается попросить у федеральных властей, обратившись к Владимиру Путину.

Тем временем, власти Ялты пообещали муниципальную программу помощи людям, у которых имущество пострадало из-за ливней и паводков.