Работники ММК смогут взять выходной после прививки от COVID-19

Работникам Магнитогорского металлургического комбината будут давать выходной с сохранением средней заработной платы после вакцинации от COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Выходной работники смогут взять после каждого этапа вакцинации. Для этого необходимо подать письменное заявление. Оплата будет производиться после предоставления работником справки медицинской организации, подтверждающей прохождение этапов вакцинации от коронавируса, или сертификата профилактической прививки от COVID-19 портала Госуслуг.

Напомним, губернатор Алексей Текслер обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением давать оплачиваемый выходной день южноуральцам, поставившим вакцину. Глава Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников инициативу главы региона поддержал.