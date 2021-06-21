Песков заявил, что санкции США уже не зависят от воли Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что анонсированные США новые санкции в отношении России являются кодифицированными, их применение уже не зависит от воли президента Джозефа Байдена.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "только от главы государства в США зависят нюансировки этих санкций".

"Мы действительно сталкивались, когда руководители государств договаривались об одном, а имплементация уже не идет или идет в другой траектории", - сказал Песков. Он выразил надежду, что после переговоров в Женеве "будет по-другому", сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, США готовятся ввести новые санкции против России из-за "дела Навального". Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что узнал о подготовке новых антироссийских санкций со стороны США, когда летел в Америку. По его мнению, через ограничительные меры нельзя стабилизировать отношения между Москвой и Вашингтоном.