Роскомнадзор пригрозил СМИ ответственностью за развлекательный контент в эфире 22 июня

Роскомнадзор напомнил телеканалам и радиостанциям об ответственности за появление в эфире 22 июня развлекательного контента.

Ведомство выпустило напоминание для СМИ, в котором говорится о правилах вещания в День памяти и скорби. Регламент работы в этот день определен указом президента за 1996-й год. Согласно этому документу, "22 июня на территории всей Российской Федерации на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня".

Роскомнадзор не поясняет, как должны действовать полностью развлекательные СМИ, у которых такой контент составляет до 100% сетки вещания. Зато в надзорном ведомстве разъясняют, что такое "развлекательный контент": "К развлекательным программам относятся те программы, основными признаками которых являются сочетание юмора, азарта, легкости, эмоционального комфорта. Ими могут быть эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое".

"Неисполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.06.1996 № 857 "О Дне памяти и скорби" является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством", - напомнили в Роскомнадзоре.