"Green Park" выкупила старинную усадьбу в Екатеринбурге за 19,5 миллионов

Ландшафтная компания "Green Park" приобрела за 19,5 млн руб. объект культурного наследия, старинную усадьбу в Екатеринбурге на ул. Февральской революции, 27. В рамках проекта предусмотрены реставрация здания и создание возле него небольшого сада, который могли бы посещать жители и гости города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, первым делом необходимо отремонтировать кровлю, провести реставрацию окон и установить современную систему отопления. Проводка в здании не менялась с советских времен, а потому также подлежит замене. Вся работа ложится на плечи подрядчиков, имеющих лицензию Министерства культуры РФ на работу с объектами культурного наследия.

Ремонт внутренних помещений исторического здания идет полным ходом. На данный момент уже отремонтированы зал для лекций и санузел. В "Green Park" отметили, что несмотря на объем работ, внутренняя планировка усадьбы останется прежней: центральную комнату и холл с камином будут использовать для приема гостей, проведения праздников и мероприятий. Рядом со входом расположится библиотека, в остальных помещениях устроят рабочие кабинеты дизайнеров.

"Наша команда планирует сделать небольшой сквер около особняка: после окончания строительных работ он будет открыт для всех желающих. Приусадебный участок будет выполнен в стиле русского модерна. Наша компания столько раз создавала зеленые пространства заказчикам, а теперь всем нам хочется утроить сад для себя: где нам, нашим гостям, жителям города будет комфортно и интересно", - рассказала собственник и директор компании "Территория ландшафтных решений Green Park" Юлия Сорокина.

Помимо этого, каждый год в обновленном особняке будут проводиться ландшафтный форум и "зеленый лекторий" фестиваля "Атмосфера", а также ежемесячные лекционные занятия школы "Green Park".

"Рядом с особняком в пределах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых дружин – Октябрьской революции в течение 10 лет планируют построить пять небоскребов и гастромолл. Усадьба М.П. Соколова в центре города останется поистине зеленым уголком, сохранившим культурно-историческое наследие Екатеринбурга", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что памятник культурного наследия был возведен в 1907 г. Предполагаемым автором проекта выступал городской архитектор Екатеринбурга 1907–1914 г. Иван Янковский, который в проектировании здания отдал предпочтение плавным и изогнутыми линиям.

Изначально усадьбой владел первый главный врач Екатеринбургской железнодорожной больницы Михаил Соколов, а после революции здание отошло министру здравоохранения при правительстве Колчака. В дальнейшем усадьбу отдавали под детский сад, детский дом, ПО "Уралэнергоцветмет", пока в 2018 г. его не заняла Национально-культурная автономия татар Свердловской области. В 2019 г. объект культурного наследия выкупил УГМК-Холдинг за 15,2 млн руб., а в прошлом году был сдан в аренду компании "Территория ландшафтных решений Green Park", которой в этом году он и перешел.