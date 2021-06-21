39% россиян считают Сталина самой выдающейся личностью в истории

39% россиян в мае 2021 года назвали Иосифа Сталина самой выдающейся личностью всех времен и народов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Левада-центра"*.

На втором месте с отрывом от Сталина в 9% оказался Владимир Ленин. Еще почти четверть – 23% - считают самым выдающимся человеком Александра Пушкина. Петр I замыкает тройку лидеров с 19%. На четвертом месте расположился Владимир Путин с 15%.

Эксперты отметили, что по сравнению с 2017-м годом, когда проводилось последнее аналогичное исследование, в два раза сократилась доля тех, кто считает путина выдающейся личностью (с 34% до 15%). Меньше стало и почитателей Пушкина и Петра I, а вот Сталин бессменно лидирует с 2012 года.

Помимо этого значительно выросла доля затруднившихся с ответом: с 9% в 2017 году, до 19% в 2021 году.

*АНО "Левада-центр" внесено в реестр НКО-иноагентов Минюста РФ.