21 Июня 2021
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Демонстрация к 7 ноября в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

39% россиян считают Сталина самой выдающейся личностью в истории

39% россиян в мае 2021 года назвали Иосифа Сталина самой выдающейся личностью всех времен и народов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Левада-центра"*.

На втором месте с отрывом от Сталина в 9% оказался Владимир Ленин. Еще почти четверть – 23% - считают самым выдающимся человеком Александра Пушкина. Петр I замыкает тройку лидеров с 19%. На четвертом месте расположился Владимир Путин с 15%.

Эксперты отметили, что по сравнению с 2017-м годом, когда проводилось последнее аналогичное исследование, в два раза сократилась доля тех, кто считает путина выдающейся личностью (с 34% до 15%). Меньше стало и почитателей Пушкина и Петра I, а вот Сталин бессменно лидирует с 2012 года.

Помимо этого значительно выросла доля затруднившихся с ответом: с 9% в 2017 году, до 19% в 2021 году.

*АНО "Левада-центр" внесено в реестр НКО-иноагентов Минюста РФ.

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Теги: выдающиеся личности, россияне, иосиф стали, владимир ленин, владимир путин



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