На Южном Урале мужчина утонул, переплывая карьер на самодельном плоту

В Челябинской области мужчина утонул, решив покататься на самодельном плоту, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел 18 июня в Пласте на одном из местных карьеров. Трое мужчин нашли самодельный деревянный плотик и решили покататься. Под одним из них плот перевернулся. Мужчина плохо плавал.

"Переплыть карьер и оказать помощь товарищи не успели – мужчина ушел под воду. Прибывшие на место ЧП спасатели Троицкого отряда областной ПСС в ходе водолазных погружений обнаружили тело 32-летнего утонувшего в 15 метрах от берега на глубине около 8 метров", - рассказали в пресс-центре.

Тело мужчины транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.