21 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Уральская ночь музыки, Ural Music Night (2021) | Фото: Григорий Воробец

Ural Music Night в Екатеринбурге отменяется из-за коронавируса

Массовые мероприятия в Свердловской области, включая и Ural Music Night отменяются в связи с третей волной коронавируса. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на "Екатеринбург Арене". Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба. Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих", - пишет глава Среднего Урала.

Он также отметил что сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут следить за соблюдением мер безопасности в области. Из-за повышения ежедневной статистики среди новых случаев заражения коронавирусом, свердловчанам пришлось также отказаться от общегородского выпускного в Екатеринбурге и выпускных в школах. Областной Сабантуй также был вынуждено перенесен до лучших времен.

"Сегодня в Свердловской области ещё 174 новых случая COVID-19. Для сравнения — еще в начале мая показатель опускался ниже сотни. Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тыс. Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Прошу глав муниципалитетов и руководителей образовательных учреждений за этим проследить. А родителей и детей отнестись с пониманием. Ситуация снова сложная", - сообщил губернатор.

Напомним, что до этого крупнейший музыкальный фестиваль Екатеринбурга Ural Music Night из-за эпидемиологической ситуации должен был пройти в рамках определенных ограничений.

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Теги: Ural Music Night, Екатеринбург, Ночь музыки, массовые мероприятия, коронавирус, третья волна



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