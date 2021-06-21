Многострадальную федеральную схему обращения с отходами обещают утвердить до конца 2021 года

Многострадальная федеральная схема обращения с отходами, которую обещали утвердить сначала до конца 2020 года, потом – в первом полугодии 2021-го, до сих пор не принята.

В схему должны быть включены все действующие (сейчас около 1,2 тыс.) и перспективные (около тысячи) объекты по накапливанию и утилизации отходов. По словам гендиректора ППК Российский экологический оператор (РЭО) Дениса Буцаева, над схемой работают с 2019 года, сейчас она согласована со всеми субъектами и находится в правительстве.

"Могли утвердить ее еще в конце прошлого года, но правительство изменило правила утверждения", - объяснил Буцаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном реализации "мусорной" реформы. Он отметил, что в схему надо будет оперативно вносить большое количество новых объектов, поэтому полномочия по ее утверждению будут переданы набсовету РЭО, поскольку правительство слишком долго утверждает такого рода изменения.

"В этом году схема будет утверждена, в большинстве регионов также утвердят региональные схемы с изменениями", - пообещал в очередной раз глава РЭО.