21 Июня 2021
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ДТП с автобусами на Кубани (2021) | Фото: МЧС России / ТАСС

Автобус, перевозивший детей, загорелся после ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием двух автобусов в больницы доставлены 15 детей и водитель.

Автовария произошла в Туапсинском районе на трассе Джубга-Сочи. Автобусы Volvo и Man, которые перевозили детей из лагеря, двигались в колонне. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза, сообщает "Интерфакс".

Всего в двух автобусах ехали 62 ребенка и четверо взрослых.

ДТП с автобусами на Кубани(2021)|Фото: МЧС России / ТАСС

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что один из автобусов после столкновения загорелся.

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Теги: автобус, дтп, кубань, дети



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