Автобус, перевозивший детей, загорелся после ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием двух автобусов в больницы доставлены 15 детей и водитель.

Автовария произошла в Туапсинском районе на трассе Джубга-Сочи. Автобусы Volvo и Man, которые перевозили детей из лагеря, двигались в колонне. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза, сообщает "Интерфакс".

Всего в двух автобусах ехали 62 ребенка и четверо взрослых.

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что один из автобусов после столкновения загорелся.