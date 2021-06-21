В котлован на месте снесенного ПРОМЭКТа вышли грунтовые воды

21 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Котлован на месте снесенного ПРОМЭКТа в Екатеринбурге (2021) | Фото: facebook.com / Елена Литвинова

В котлован на месте снесенного ПРОМЭКТа вышли грунтовые воды

Страсти вокруг строительства многоэтажки на месте снесенного здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге не утихают. До этого мы выяснили, что должно расположиться на Декабристов, 20, а недавно общественности даже представили эскиз-проект. Однако сегодня жители соседнего дома на Красноармейской опасаются за надежность будущей конструкции – во время рытья котлована на поверхность вышло большое количество воды, которая уже несколько дней никуда не уходит.

Котлован на месте снесенного ПРОМЭКТа в Екатеринбурге(2021)|Фото: facebook.com / Елена Литвинова

Котлован на месте снесенного ПРОМЭКТа в Екатеринбурге(2021)|Фото: facebook.com / Елена Литвинова

Как сообщила Накануне.RU местная жительница Елена Литвинова, до дождей котлован выглядел вполне приемлемо – лишь с небольшим количеством воды, однако после продолжительного ливня строителям пришлось сливать излишки в канализацию и "соседнюю ямку". По мнению горожан, уровень грунтовых вод на Сенной площади достаточно высок, и строители могли не учесть этого.

"Глубина залегания вод равна глубине котлована - примерно 8 м. Возможно, этим объясняется, что фундамент самого ПРОМЭКТа был небольшой - 1,8 м. Просто проектировщики в 1930-х учли уровень грунтовых вод, а заслуженный строитель РФ (основатель корпорации "Маяк" Владимир Коньков, - прим.) нет? Как же теперь он будет строить "человейник" от Абдуллаева?" – комментирует ситуацию Литвинова.

Напомним, что именно на этом месте должна также расположиться подземная парковка. Высота трех секций здания составит 11 и 17 этажей.

проект здания на Декабристов,20 в Екатеринбурге, ПРОМЭКТ(2021)|Фото: "Корпорация "Маяк"

Глава корпорации "Маяк" Владимир Коньков прокомментировал Накануне.RU ситуацию, заверив, что все находится под контролем и жителям соседних домов не о чем беспокоиться.

"Им чего переживать-то? Вода и вода. Есть такое понятие в строительстве – гидроизоляция. Вот и все. Это нормальная ситуация. И на строительство дома на этом месте, конечно, никак не повлияет", – отметил глава корпорации.

Напомним, что за концепт жилого комплекса ответственен основатель архитектурного бюро АБ ARCHINFORM Тимур Абдуллаев. Здание будет иметь встроенные нежилые помещения и подземный паркинг. Срок сдачи запланирован на четвертый квартал 2023 г. В проекте задействованы застройщик ООО Специализированный застройщик "ДОМ" и генподрядчик – ООО "Средний Урал".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ПРОМЭКТ, котлован, грунтовые воды, Екатеринбург, Коньков, Маяк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.05.2021 12:45 Мск "Маяк": На месте снесенного ПРОМЭКТа вырастет ЖК-комплекс от ARCHINFORM
Ранее 19.04.2021 12:20 Мск В Екатеринбурге прекратили дело об оскорблении главы "Маяка" Владимира Конькова
Ранее 07.04.2021 16:11 Мск Активистку, протестующую против действий "Маяка" при сносе ПРОМЭКТ в Екатеринбурге, вызвали в прокуратуру за оскорбление Конькова
Ранее 02.04.2021 15:29 Мск "Свечка и детская площадка": стало известно, что построят на месте ПРОМЭКТа
Ранее 31.03.2021 09:58 Мск "Маяк" изменил маршрут: общественники вычислили новую свалку, куда свозят обломки ПРОМЭКТа
Ранее 16.03.2021 16:16 Мск Обломки здания ПРОМЭКТа свозят на нелегальную свалку
Ранее 04.03.2021 12:05 Мск "Такая вот охрана ОКН". Здание ПРОМЭКТа не признали культурным наследием
Ранее 25.02.2021 13:15 Мск Жители разрушающейся сталинки рядом с ПРОМЭКТом ответили на обвинение "Маяка" в вымогательстве
Ранее 20.02.2021 08:00 Мск Прокуратура отказалась от иска по поводу сноса ПРОМЭКТа
Ранее 17.02.2021 12:01 Мск В "Маяке" объяснили возобновление сноса ПРОМЭКТа без публикации проекта работ
Ранее 17.02.2021 10:13 Мск "Маяк" возобновил снос здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге
Ранее 10.02.2021 10:31 Мск На сына владельца "Маяка" возбуждено дело за нарушения при сносе ПРОМЭКТа
Ранее 27.01.2021 15:22 Мск В корпорации "Маяк" объяснили продажу ПРОМЭКТа внутри семьи Коньковых
Ранее 27.01.2021 13:22 Мск Общественники: здание ПРОМЭКТа демонтируют, несмотря на запрет
Ранее 26.01.2021 08:56 Мск После сноса исторического здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге возбуждено дело
Ранее 26.01.2021 07:54 Мск Суд приостановил демонтаж здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге
Ранее 20.01.2021 15:32 Мск Екатеринбурженка вышла к зданию ПРОМЭКТа с одиночным пикетом
Ранее 19.01.2021 11:33 Мск Здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге удалили из Яндекс.Карт
Ранее 15.01.2021 08:56 Мск В "Маяке" высказались о запрете строить высотки на месте здания ПРОМЭКТа
Ранее 12.01.2021 15:27 Мск В Екатеринбурге собрали сотни подписей за сохранение ансамбля Сенной площади и градостроительный регламент
Ранее 11.01.2021 09:35 Мск Полиция и прокуратура начали проверки после обрушения здания ПРОМЭКТа
Ранее 10.01.2021 20:55 Мск При сносе здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге обрушилась стена. Повреждены киоск и ЛЭП
Ранее 08.01.2021 12:10 Мск Защитники ПРОМЭКТа просят Волкова и Якушева дать правовую оценку действиям "Маяка"
Ранее 06.01.2021 17:50 Мск "Достали "Брусники" и "Маяки". Активисты планируют митинг из-за сноса ПРОМЭКТа
Ранее 04.01.2021 14:54 Мск Никаких "после праздников": в Екатеринбурге начали снос здания ПРОМЭКТ
Ранее 29.12.2020 16:12 Мск Снос здания ПРОМЭКТа рекомендовано остановить до выяснения историко-культурной ценности
Ранее 29.12.2020 14:23 Мск Общественники рассказали, как можно эффективно использовать здание ПРОМЭКТа
Ранее 29.12.2020 09:56 Мск Собственник здания ПРОМЭКТа заявил, что оно опасно и сохранить его невозможно
Ранее 28.12.2020 13:22 Мск Разбирают крышу вопреки обещаниям мэрии: в Екатеринбурге продолжают снос ПРОМЭКТа
Ранее 28.12.2020 10:47 Мск Чернецкий о сносе здания ПРОМЭКТа: Вопрос ставился еще при мне. Но надо понимать, что мы собираемся менять
Ранее 27.12.2020 14:45 Мск Это такая "реконструкция": защитники исторического здания ПРОМЭКТа о новой версии застройщика
Ранее 27.12.2020 09:19 Мск В Екатеринбурге продолжается демонтаж исторического здания ПРОМЭКТа
Ранее 26.12.2020 20:58 Мск В Екатеринбурге общественники провели одиночные пикеты против сноса здания ПРОМЭКТа
Ранее 26.12.2020 13:53 Мск Корпорация "Маяк" приступила к сносу части конструктивистского здания на Декабристов
Ранее 25.12.2020 16:43 Мск Корпорация "Маяк" дала общественникам три дня на разработку плана спасения здания ПРОМЭКТа
Ранее 25.12.2020 14:49 Мск Строители начали разбирать здание ПРОМЭКТа, не дождавшись заключения госохраны ОКН
Ранее 25.12.2020 10:00 Мск Екатеринбургские активисты попросили Орлова приостановить снос ПРОМЭКТа в новогодние праздники


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети