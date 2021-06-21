В котлован на месте снесенного ПРОМЭКТа вышли грунтовые воды

Страсти вокруг строительства многоэтажки на месте снесенного здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге не утихают. До этого мы выяснили, что должно расположиться на Декабристов, 20, а недавно общественности даже представили эскиз-проект. Однако сегодня жители соседнего дома на Красноармейской опасаются за надежность будущей конструкции – во время рытья котлована на поверхность вышло большое количество воды, которая уже несколько дней никуда не уходит.

Как сообщила Накануне.RU местная жительница Елена Литвинова, до дождей котлован выглядел вполне приемлемо – лишь с небольшим количеством воды, однако после продолжительного ливня строителям пришлось сливать излишки в канализацию и "соседнюю ямку". По мнению горожан, уровень грунтовых вод на Сенной площади достаточно высок, и строители могли не учесть этого.

"Глубина залегания вод равна глубине котлована - примерно 8 м. Возможно, этим объясняется, что фундамент самого ПРОМЭКТа был небольшой - 1,8 м. Просто проектировщики в 1930-х учли уровень грунтовых вод, а заслуженный строитель РФ (основатель корпорации "Маяк" Владимир Коньков, - прим.) нет? Как же теперь он будет строить "человейник" от Абдуллаева?" – комментирует ситуацию Литвинова.

Напомним, что именно на этом месте должна также расположиться подземная парковка. Высота трех секций здания составит 11 и 17 этажей.

Глава корпорации "Маяк" Владимир Коньков прокомментировал Накануне.RU ситуацию, заверив, что все находится под контролем и жителям соседних домов не о чем беспокоиться.

"Им чего переживать-то? Вода и вода. Есть такое понятие в строительстве – гидроизоляция. Вот и все. Это нормальная ситуация. И на строительство дома на этом месте, конечно, никак не повлияет", – отметил глава корпорации.

Напомним, что за концепт жилого комплекса ответственен основатель архитектурного бюро АБ ARCHINFORM Тимур Абдуллаев. Здание будет иметь встроенные нежилые помещения и подземный паркинг. Срок сдачи запланирован на четвертый квартал 2023 г. В проекте задействованы застройщик ООО Специализированный застройщик "ДОМ" и генподрядчик – ООО "Средний Урал".