Собираемость платежей за вывоз ТКО в российских регионах составляет более 86% - РЭО

Собираемость платежей за вывоз ТКО в России растет, несмотря на пандемию и экономический кризис. Так, в 2020 году средняя собираемость составила 85,7%, в первом квартале 2021 года – уже более 86%, сообщил гендиректор ППК Российский экологический оператор (РЭО) Денис Буцаев на совещании в Совете Федерации, посвященном ходу "мусорной" реформы.

По словам Буцаева, для 2020 года показатель выше 85% был "практически достижением". В абсолютных числах текущий показатель – это выставленные счета на 58 млрд руб. и 50 млрд руб. собранных по ним. Самая низкая собираемость платежей отмечается в Дагестане (10%), Ингушетии (16%) и Чечне (40%).

Второй показатель, по которому РЭО измеряет эффективность своей работы – охват населения. В 2020 году он составил 82%.

Всего в стране определены 280 зон деятельности региональных операторов, в 247 из них регоператоры преступили к работе. Буцаев отметил, что происходит плавная ротация регоператоров. Так, за 2019-2020 гг. в 10 субъектах поменялись региональные операторы, с начала 2021 года – еще в трех регионах.