21 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нязепетровске отменили День города из-за коронавируса

В Нязепетровске перенесли на неопределенный срок празднование Дня города из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

"По рекомендации Роспотребнадзора праздник, который мы традиционно отмечаем в последнее воскресенье июня, перенесен на неопределенный срок. Как только условия позволят – мы его проведем", - сообщил глава района Сергей Кравцов.

По словам руководителя муниципалитета, в настоящий момент в районе коронавирусом болеет 90 жителей, половина из них – жители деревни Ситцева.

"А ведь еще месяц назад наш район был территорией, свободной от ковида. Для контроля соблюдения масочного режима увеличиваем количество рейдов по магазинам и местам массового скопления людей", - подчеркнул он.

Кравцов призвал жителей района вакцинироваться, чтобы выработать коллективный иммунитет и победить вирус.

Ранее было принято решение не проводить в 2021 году Ильменский фестиваль. Бажовский фестиваль перенесли на более поздний срок с возможностью последующей отмены. Также в Челябинске отменили проведение праздника "Сабантуй" в городских парках.

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Теги: день города, коронавирус,



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