21 Июня 2021
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Ласточикно гнездо, Южный берег Крыма (2015) | Фото: Накануне.RU

ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Европейский союз на год продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в заявлении на сайте Европейского совета.

Меры предусматривают ограничения на импорт товаров в ЕС, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион.

Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности. Также ограничения затрагивают туристический сектор.

В марте американский президент Джозеф Байден продлил на год ограничения в отношении Москвы, введенные в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

Санкции касаются ряда официальных лиц России, крупных российских предпринимателей, несколько компаний и руководство ДНР и ЛНР. Ограничения продлеваются ежегодно.

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Теги: евросоюз, санкции, крым



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