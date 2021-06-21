ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Европейский союз на год продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в заявлении на сайте Европейского совета.
Меры предусматривают ограничения на импорт товаров в ЕС, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион.
Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности. Также ограничения затрагивают туристический сектор.
В марте американский президент Джозеф Байден продлил на год ограничения в отношении Москвы, введенные в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
Санкции касаются ряда официальных лиц России, крупных российских предпринимателей, несколько компаний и руководство ДНР и ЛНР. Ограничения продлеваются ежегодно.