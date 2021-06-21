В Краснодаре лишат премий непривитых чиновников мэрии, заболевших коронавирусом

Сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений, которые не привились и заразились коронавирусом, будут лишать премий и надбавок до конца года. Об этом заявил глава города Евгений Первышов.

Он добавил, что пока Роспотребнадзором и оперативным штабом не вводится обязательная вакцинация, как это происходит в ряде регионов, передает РИА Новости.

Напомним, накануне министр труда РФ Антон Котяков заявил, что непривитых работников можно отстранять без сохранения зарплаты. Такое решение можно применить, если объявлена обязательная вакцинация по эпидемическим показателям.