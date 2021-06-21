На Уралмаше местный житель под веществами выпрыгнул с пятого этажа
Вечером 20 июня в дежурную часть ОП №15 ГУ МВД по городу Екатеринбургу поступило сообщение от местных жителей о неизвестном мужчине на Уралмаше, выбрасывавшем вещи из окна квартиры на пятом этаже. Впоследствии екатеринбуржец и сам выпрыгнул из окна, крича о том, что является предвестником апокалипсиса и сыном божьим.
По словам главы пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, на Коммунистическую, 18 незамедлительно прибыл наряд полиции. Нарушителем спокойствия оказался местный житель, 1978 г.р., которого с предварительным диагнозом "отравление психотропными веществами" госпитализировали в горбольницу №23.