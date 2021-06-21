21 Июня 2021
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Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет (2010) | Фото: Накануне.RU

"Baza": Пилот "ЮТэйра" решил подзаработать, продав на Чукотке 700 кг продуктов из Москвы

Пилот одного из самолётов "ЮТэйра", который летел из Москвы в Анадырь, решил подзаработать: он купил в столице 700 кг еды и взял её с собой на борт, чтобы продать в столице Чукотки, где продукты стоят дорого. Но затея провалилась – перевозчик уволил "предприимчивого" сотрудника, сообщает Telegram-канал "Baza".

Рейс "UT-533" состоялся в конце марта. Борт с "лишними" килограммами вылете из столичного "Внуково". После посадки в аэропорту Анадыря выяснилось, что в самолёте привезли 700 кг колбас, сыров и других продуктов. Груз не был задекларирован. Вскоре нашли его владельца, им оказался пилот лайнера. Ущерб перевозчику, по данным канала, составил 250 тыс. руб. Пилот потерял свою должность.

"В дело вступила полиция: сотрудники разбираются с незаконной перевозкой колбас, а ещё ищут тех, кто помогал пилоту прятать груз в Москве", - уточняет канал.

В пресс-службе "ЮТэйра" Накануне.RU сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.

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Теги: ЮТэйр, Москва - Анадырь, пилот, продукты



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